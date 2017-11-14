Трамп неожиданно завершил тур по Азии

Фото: AmericaRU.com
Трамп задержался еще на один день, чтобы присутствовать на пленарном заседании саммита. Но после обеда, из-за трехчасовой задержки саммита, внезапно решил улететь.
«Обед был замечателен, все присутствовали на нем, но нам пришлось задержаться на три часа, как вы, наверное, слышали. По какой-то причине была задержка. Но у нас был обед, и они позволили мне высказаться прямо за обедом. Это было действительно здорово», - сказал Трамп журналистам.
Трамп вылетел около 15:30 по местному времени. Поздно вечером он приземлился в Вашингтоне после небольшой дозаправки на Гавайях.
Перед возвращением Трамп положительно оценил свое пребывание в пяти странах, похвалил хозяев и дал высокую оценку Китаю, в котором сложные церемонии привели его в восхищение. Президент посетил Азию с двухсторонним посланием о свободной и справедливой торговле и коллективной безопасности в связи с противостоянием с Северной Кореей.
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