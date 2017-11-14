Барби отныне будет носить хиджаб

14 ноября 2017 года, 18:02

Фото: AmericaRU.com

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На протяжении десятилетий Барби была синонимом стройной блондинки. Однако производители кукол постепенно вносили разнообразие в образ Барби, добавляя в ее внешность различные этнические особенности. И теперь, впервые за 58 лет истории создания куклы, Барби получает хиджаб.«Mattel», производители Барби, должны выпустить куклу, смоделированную с Ибтихадж Мухаммад (Ibtihaj Muhammad), американской фехтовальщице, которая выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 31-летняя Мухаммад известна тем, что была первой мусульманкой, которая носила хиджаб, во время соревнований Олимпиаде за США.Спортсменка выразила в Твиттере свою благодарность «Mattel» за то, что компания пригласила ее в семейство бренда «Shero», где отметились женские модели знаменитостей. «Я горжусь тем, что девочки могут повсюду играть с Барби, которая предпочитает носить хиджаб! Это мечта моего детства», - написала Мухаммад.Мухаммад, уроженка Нью-Джерси, ранее жаловалась на трудности жизни мусульман в Соединенных Штатах. Она рассказала «Daily Beast», что чувствовала себя в опасности «все время» в своей родной стране. Часто, когда она возвращалась с тренировок по фехтованию, на нее заявляли в полицию.В декабре 2016 года она была задержана американскими таможенными агентами на два часа. «Я не знаю, почему. Я не могу сказать, почему это случилось со мной, но я знаю, что я мусульманка. У меня арабское имя. И хотя я представляю команду США, и у меня есть олимпийское снаряжение, это не меняет того, как вы выглядите и как люди вас воспринимают», - сказал Мухаммад.