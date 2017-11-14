Барби отныне будет носить хиджаб

Фото: AmericaRU.com
«Mattel», производители Барби, должны выпустить куклу, смоделированную с Ибтихадж Мухаммад (Ibtihaj Muhammad), американской фехтовальщице, которая выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 31-летняя Мухаммад известна тем, что была первой мусульманкой, которая носила хиджаб, во время соревнований Олимпиаде за США.
Спортсменка выразила в Твиттере свою благодарность «Mattel» за то, что компания пригласила ее в семейство бренда «Shero», где отметились женские модели знаменитостей. «Я горжусь тем, что девочки могут повсюду играть с Барби, которая предпочитает носить хиджаб! Это мечта моего детства», - написала Мухаммад.
Мухаммад, уроженка Нью-Джерси, ранее жаловалась на трудности жизни мусульман в Соединенных Штатах. Она рассказала «Daily Beast», что чувствовала себя в опасности «все время» в своей родной стране. Часто, когда она возвращалась с тренировок по фехтованию, на нее заявляли в полицию.
В декабре 2016 года она была задержана американскими таможенными агентами на два часа. «Я не знаю, почему. Я не могу сказать, почему это случилось со мной, но я знаю, что я мусульманка. У меня арабское имя. И хотя я представляю команду США, и у меня есть олимпийское снаряжение, это не меняет того, как вы выглядите и как люди вас воспринимают», - сказал Мухаммад.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Алек Болдуин утверждает, что жена Трампа любит его воплощение больше, чем мужа →
- Харви Вайнштайн нанял частных детективов и бывших шпионов для дискредитации обвинителей и журналистов →
- Паттон Освальт женился на Мередит Селенджер →
- Алек Болдуин и жена Хилария ждут четвертого ребенка →
- Звезда Селены зажглась на «Аллее славы» →
- Джейсон Момоа и Лиза Бонет тайно поженились после многих лет совместной жизни →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119071
http://www.americaru.com/news/119071