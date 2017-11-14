Билл Гейтс присоединится к борьбе с болезнью Альцгеймера

14 ноября 2017 года, 17:15

Фото: AmericaRU.com

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Миллиардер Билл Гейтс (Bill Gates) собирается лично вложить 50 миллионов долларов в исследования, которое помогли бы найти способ лечения болезни Альцгеймера, разновидность слабоумия. Гейтс говорит, что от этой болезни страдают члены его семьи.Лекарственного лечения Альцгеймера на данный момент нет. Болезнь вызывает нарушение памяти и вызывает другие психические расстройства, поэтому Гейтс сказал, что вкладывает свои деньги в фонд «Dementia Discovery», организацию, которая занимается этим недугом.«Это ужасная болезнь, которая опустошает и тех, кто ею страдает, и их близких», - написал филантроп в понедельник в своем блоге . - Это то, о чем я знаю много, потому что люди в моей семье страдают от болезни Альцгеймера. Я знаю, как ужасно смотреть на людей, которых вы любите, поскольку болезнь лишает их умственных способностей, и вы ничего не можете с этим поделать. Это очень похоже на то, когда вы переживаете постепенную смерть человека, которого знаете. Моя семейная история не является единственной причиной моего интереса к болезни Альцгеймера. Но мой личный опыт показал, насколько тяжело, когда вы или любимый человек заболели».