Билл Гейтс присоединится к борьбе с болезнью Альцгеймера

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Лекарственного лечения Альцгеймера на данный момент нет. Болезнь вызывает нарушение памяти и вызывает другие психические расстройства, поэтому Гейтс сказал, что вкладывает свои деньги в фонд «Dementia Discovery», организацию, которая занимается этим недугом.
«Это ужасная болезнь, которая опустошает и тех, кто ею страдает, и их близких», - написал филантроп в понедельник в своем блоге . - Это то, о чем я знаю много, потому что люди в моей семье страдают от болезни Альцгеймера. Я знаю, как ужасно смотреть на людей, которых вы любите, поскольку болезнь лишает их умственных способностей, и вы ничего не можете с этим поделать. Это очень похоже на то, когда вы переживаете постепенную смерть человека, которого знаете. Моя семейная история не является единственной причиной моего интереса к болезни Альцгеймера. Но мой личный опыт показал, насколько тяжело, когда вы или любимый человек заболели».
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