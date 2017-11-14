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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБилл Гейтс присоединится к борьбе с болезнью Альцгеймера
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Билл Гейтс присоединится к борьбе с болезнью Альцгеймера


Билл Гейтс присоединится к борьбе с болезнью Альцгеймера
Фото: AmericaRU.com
Миллиардер Билл Гейтс (Bill Gates) собирается лично вложить 50 миллионов долларов в исследования, которое помогли бы найти способ лечения болезни Альцгеймера, разновидность слабоумия. Гейтс говорит, что от этой болезни страдают члены его семьи.

Лекарственного лечения Альцгеймера на данный момент нет. Болезнь вызывает нарушение памяти и вызывает другие психические расстройства, поэтому Гейтс сказал, что вкладывает свои деньги в фонд «Dementia Discovery», организацию, которая занимается этим недугом.

«Это ужасная болезнь, которая опустошает и тех, кто ею страдает, и их близких», - написал филантроп в понедельник в своем блоге . - Это то, о чем я знаю много, потому что люди в моей семье страдают от болезни Альцгеймера. Я знаю, как ужасно смотреть на людей, которых вы любите, поскольку болезнь лишает их умственных способностей, и вы ничего не можете с этим поделать. Это очень похоже на то, когда вы переживаете постепенную смерть человека, которого знаете. Моя семейная история не является единственной причиной моего интереса к болезни Альцгеймера. Но мой личный опыт показал, насколько тяжело, когда вы или любимый человек заболели».
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