Серфингист заехал акуле по носу

Фото: AmericaRU.com
Британский врач едва избежал нападения акулы в понедельник днем, когда занимался серфингом у австралийского побережья. Встреча с акулой оставила для Чарли Фрая (Charlie Fry) на память несколько «поверхностных проколов» на плечах.
25-летний Фрай, прибывший в Австралию два месяца назад, чтобы работать врачом, поделился, что недавно смотрел ролик на YouTube, в котором австралийский профессиональный серфингист Мик Фэннинг (Mick Fanning) описал свой знаменитый побег от белой акулы в Южной Африке в 2015 году.
«Когда я увидел акулу, то подумал, просто делай, как делал Мик. Просто ударь ее по носу, - сказал Фрай. – Итак, Мик, если ты меня видишь или слышишь – я должен тебе пиво. Спасибо, чувак».
Спасатели заметили, что 10-футовая акула атаковала Фрай близко к берегу и во вторник использовала дроны, чтобы проверить, что акула покинула этот район, сообщает Australian Broadcasting Corp. Пляж был закрыт на 24 часа.
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