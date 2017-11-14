Серфингист заехал акуле по носу

14 ноября 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Новичок-серфингист с первой попытки мастерски справился с ситуацией: он ударил акулу по носу, чтобы избежать ее челюстей.Британский врач едва избежал нападения акулы в понедельник днем, когда занимался серфингом у австралийского побережья. Встреча с акулой оставила для Чарли Фрая (Charlie Fry) на память несколько «поверхностных проколов» на плечах.25-летний Фрай, прибывший в Австралию два месяца назад, чтобы работать врачом, поделился, что недавно смотрел ролик на YouTube, в котором австралийский профессиональный серфингист Мик Фэннинг (Mick Fanning) описал свой знаменитый побег от белой акулы в Южной Африке в 2015 году.«Когда я увидел акулу, то подумал, просто делай, как делал Мик. Просто ударь ее по носу, - сказал Фрай. – Итак, Мик, если ты меня видишь или слышишь – я должен тебе пиво. Спасибо, чувак».Спасатели заметили, что 10-футовая акула атаковала Фрай близко к берегу и во вторник использовала дроны, чтобы проверить, что акула покинула этот район, сообщает Australian Broadcasting Corp. Пляж был закрыт на 24 часа.