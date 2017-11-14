Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:06 am | Чикаго 5:06 am | Сан-Франциско 3:06 am
Главная страница → Раздел: В миреСерфингист заехал акуле по носу
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Серфингист заехал акуле по носу


Серфингист заехал акуле по носу
Фото: AmericaRU.com
Новичок-серфингист с первой попытки мастерски справился с ситуацией: он ударил акулу по носу, чтобы избежать ее челюстей.

Британский врач едва избежал нападения акулы в понедельник днем, когда занимался серфингом у австралийского побережья. Встреча с акулой оставила для Чарли Фрая (Charlie Fry) на память несколько «поверхностных проколов» на плечах.

25-летний Фрай, прибывший в Австралию два месяца назад, чтобы работать врачом, поделился, что недавно смотрел ролик на YouTube, в котором австралийский профессиональный серфингист Мик Фэннинг (Mick Fanning) описал свой знаменитый побег от белой акулы в Южной Африке в 2015 году.

«Когда я увидел акулу, то подумал, просто делай, как делал Мик. Просто ударь ее по носу, - сказал Фрай. – Итак, Мик, если ты меня видишь или слышишь – я должен тебе пиво. Спасибо, чувак».

Спасатели заметили, что 10-футовая акула атаковала Фрай близко к берегу и во вторник использовала дроны, чтобы проверить, что акула покинула этот район, сообщает Australian Broadcasting Corp. Пляж был закрыт на 24 часа.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119067
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Cdl drivers needed Cdl drivers needed
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus