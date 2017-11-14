8 тысяч лет назад вино уже было известно человечеству

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Новое исследование отодвигает древность вина на тысячу лет от прежних оценок.
«Это большой скачок времени», - сказал Патрик Макговерн (Patrick McGovern), эксперт по древним винам из Университета Пенсильвании и автор нового исследования. Макговерн и его коллеги проанализировали сосуды из керамики, найденные в Грузии, которые относятся к раннему неолитическому периоду.
Древние грузины могли хранить до 300 литров вина в каждом из сосудов высотой около трех футов. Макговерн уверен, что керамика очень древняя. «Радиоуглеродный анализ весьма точен, - сказал он. - Сосуды были созданы между 6000 и 5800 годами до нашей эры.
Кроме того были найдены следы ферментированного винограда.
«Мы не можем доказать, что это был именно алкоголь», - сказал Макговерн. – Но я сомневаюсь, что древние грузины запасали безалкогольные соки в таких количествах. Времена после окончания последнего ледникового периода идеальны для условий виноделия в этом регионе Кавказа. В теплом и мягком климате сырой виноградный сок начинает бродить через день или два. И маловероятно, что грузины разрешили бы вину превращаться в уксус».
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