Бывший футболист из "Даллас Ковбойз" перерезал горло своей жене

Фото: AmericaRU.com
Кровавая сцена случилась на горнолыжном курорте Парк-Сити. 28-летняя Кэри Маккланахан (Keri McClanahan) отчаянно сопротивлялась перед смертью. Оружием для убийства послужил маленький острый нож, который она носила в паракордовом браслете выживальщика.
46-летнего Энтони Д. Маккланахана (Anthony D. McClanahan), покрытого кровью и ползающего на животе, полиция обнаружила за пределами арендуемого участка рано утром 2 ноября. По словам полиции, он смог ненадолго встать, затем упал. «Его руки двигались как у «снежного ангела», - сказал один из полицейских.
Энтони МакКланахан был доставлен в больницу, где проходил лечение. Полиции он сообщил, что на него с женой напали. Однако криминалисты не нашли следов проникновения. На теле его жены были обнаружены многочисленные ножевые ранения.
В прошлом месяце Маккланахан привлекался за похищение своего 8-летнего сына от прошлого брака, и недавно был выпущен из тюрьмы.
Будучи родом из Калифорнии, Маккланахан четыре года играл в команде «Калгари Стампидерс» из Канадской футбольной лиги в середине 1990-х. Он работал в тренировочном лагере с «Даллас Ковбойз» из НФЛ в 1994 году, но сам никогда не участвовал в матчах команды.
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