Солдат Северной Кореи ранен при бегстве на юг

13 ноября 2017 года, 18:58

Фото: AmericaRU.com

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Солдаты Северной Кореи открыли огонь и ранили своего солдата, который в понедельник перебежал на сторону Южной Кореи.Солдаты Северной Кореи не первый раз выступают в роли перебежчиков на юг. Однако в этот раз перебежчику не повезло, он решил бежать через Объединённую зону безопасности, где пограничники с обеих сторон находятся друг напротив друга.Солдат самовольно покинул охраняемый пост в северной части деревни Пханмунджом в Объединенной зоне безопасности и ринулся на южную сторону. Его ранили в плечо и локоть, после чего он оказался в больнице Южной Кореи. Пока неизвестно, насколько серьезны травмы солдата и почему он решил уйти на другую сторону.Южнокорейские войска обнаружили раненого солдата к югу от границы, услышав звуки стрельбы, сказал официальный представитель Министерства обороны Южной Кореи. Он сказал, что южнокорейские войска не открывали огонь во время инцидента, который случился на фоне усиленной напряженности вокруг ядерной программы Северной Кореи.Около 30 000 северокорейцев перебежали в Южную Корею с конца войны 1950-53 годов, хотя большинство мигрируют в Китай.