Десятимесячный ребенок из Мексики успел набрать 62 фунта

13 ноября 2017 года, 13:55

Фото: AmericaRU.com

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Десятимесячный Луис Мануэль Гонсалес (Luis Manuel Gonzales) весит столько же, сколько среднестатистический девятилетний ребенок. Ни его родители, ни врачи, не в состоянии объяснить небывалый прирост веса.Мексиканка 24-летняя Изабель Пантоя (Isabel Pantoja), мать мальчика, поначалу не могла нарадоваться, как быстро растет ее сын. Но когда ребенок перерос своего брата Марио, который на три года старше, родители встревожились.Когда Луис родился, то весил совершенно нормальные 8 фунтов, как и его старший брат, но довольно скоро стало ясно, что Луис отличается от прочих малышей. Через два месяца он уже весил 22 фунта, и родителям пришлось одевать его в одежду для детей на два или три года старше его. К десяти месяцам он весил 62 фунта, и врачи были ошарашены.Его отец Марио, который работает на местном заводе по производству соков, не без усилий поднимает сына.У врачей есть предположение, что Луис может страдать синдромом Прадера-Вилли, который является генетическим заболеванием, заставляющим детей постоянно голодать и сильно переедать. Однако Луис ест столько же, сколько ребенок его возраста.Семейное бедствие привлекло внимание Сильвию Орозко (Silvia Orozco), хирурга, специализирующегося на питании. Сейчас она ждет результатов анализов и если ее теория подтвердится, то ребенку могут помочь гормональные инъекции.