Медики считают, что курильщики должны перейти на вейп

Фото: AmericaRU.com
Ведущие специалисты здравоохранения собрались в Мельбурне в понедельник, чтобы обсудить, как новомодные устройства могут оградить от смертоносных сигарет.
«Для тех курильщиков, которые не могут или не хотят бросать курить, оптимальным шагом было бы переключение на вэйпинг», - сказал профессор Хейден МакРобби (Hayden McRobbie) из Университета королевы Марии. По его словам, вейп или электронные сигареты могут содержать никотин, который вызывает привыкание. Однако при этом не приходится вдыхать горячий и токсичный дым, проникающий в легкие. Никотин для вейперов запрещено продавать в Астралии, но некоторые ретейлеры импортируют его из-за границы.
Профессор Университета Южного Уэльса Колин Мендельсон (Colin Mendelsohn) считает, что вейпы, содержащие никотин и имитирующие сенсорные аспекты курения, позволяют курящим наслаждаться процессом без участия ядовитого дыма.
«Чем раньше эти продукты будут легализованы в Австралии, тем больше жизней будет спасено», - сказал профессор.
Новая Зеландия планирует узаконить продажу никотиносодержащих электронных сигарет, чтобы регулировать их как потребительские товары с середины 2018 года.
«Несмотря на то, что риски в долгосрочной перспективе не совсем ясны, мы хотя бы знаем, что электронные сигареты гораздо менее вредны, чем табачные сигареты», - сказал профессор МакРобби.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Десятимесячный ребенок из Мексики успел набрать 62 фунта →
- Исследователи обнаружили гендерное неравенство в оказании неотложной помощи →
- Новая генная терапия может помочь незрячим частично восстановить зрение →
- Ученые открыли причину, по которой стоит выбрать пиццу с грибами, а не с ананасами →
- Откуда чувство лени от бессонницы? →
- Вскоре мужчины смогут вынашивать детей →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119057
http://www.americaru.com/news/119057