Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:03 am | Чикаго 5:03 am | Сан-Франциско 3:03 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеМедики считают, что курильщики должны перейти на вейп
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Медики считают, что курильщики должны перейти на вейп


Медики считают, что курильщики должны перейти на вейп
Фото: AmericaRU.com
В Австралии эксперты в области здравоохранения бьют тревогу. По их мнению, много жизней можно было спасти, если бы курильщики перешли на вейп или электронные сигареты.

Ведущие специалисты здравоохранения собрались в Мельбурне в понедельник, чтобы обсудить, как новомодные устройства могут оградить от смертоносных сигарет.

«Для тех курильщиков, которые не могут или не хотят бросать курить, оптимальным шагом было бы переключение на вэйпинг», - сказал профессор Хейден МакРобби (Hayden McRobbie) из Университета королевы Марии. По его словам, вейп или электронные сигареты могут содержать никотин, который вызывает привыкание. Однако при этом не приходится вдыхать горячий и токсичный дым, проникающий в легкие. Никотин для вейперов запрещено продавать в Астралии, но некоторые ретейлеры импортируют его из-за границы.

Профессор Университета Южного Уэльса Колин Мендельсон (Colin Mendelsohn) считает, что вейпы, содержащие никотин и имитирующие сенсорные аспекты курения, позволяют курящим наслаждаться процессом без участия ядовитого дыма.
«Чем раньше эти продукты будут легализованы в Австралии, тем больше жизней будет спасено», - сказал профессор.

Новая Зеландия планирует узаконить продажу никотиносодержащих электронных сигарет, чтобы регулировать их как потребительские товары с середины 2018 года.

«Несмотря на то, что риски в долгосрочной перспективе не совсем ясны, мы хотя бы знаем, что электронные сигареты гораздо менее вредны, чем табачные сигареты», - сказал профессор МакРобби.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119057
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus