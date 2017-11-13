Медики считают, что курильщики должны перейти на вейп

13 ноября 2017 года, 12:25

Фото: AmericaRU.com

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В Австралии эксперты в области здравоохранения бьют тревогу. По их мнению, много жизней можно было спасти, если бы курильщики перешли на вейп или электронные сигареты.Ведущие специалисты здравоохранения собрались в Мельбурне в понедельник, чтобы обсудить, как новомодные устройства могут оградить от смертоносных сигарет.«Для тех курильщиков, которые не могут или не хотят бросать курить, оптимальным шагом было бы переключение на вэйпинг», - сказал профессор Хейден МакРобби (Hayden McRobbie) из Университета королевы Марии. По его словам, вейп или электронные сигареты могут содержать никотин, который вызывает привыкание. Однако при этом не приходится вдыхать горячий и токсичный дым, проникающий в легкие. Никотин для вейперов запрещено продавать в Астралии, но некоторые ретейлеры импортируют его из-за границы.Профессор Университета Южного Уэльса Колин Мендельсон (Colin Mendelsohn) считает, что вейпы, содержащие никотин и имитирующие сенсорные аспекты курения, позволяют курящим наслаждаться процессом без участия ядовитого дыма.«Чем раньше эти продукты будут легализованы в Австралии, тем больше жизней будет спасено», - сказал профессор.Новая Зеландия планирует узаконить продажу никотиносодержащих электронных сигарет, чтобы регулировать их как потребительские товары с середины 2018 года.«Несмотря на то, что риски в долгосрочной перспективе не совсем ясны, мы хотя бы знаем, что электронные сигареты гораздо менее вредны, чем табачные сигареты», - сказал профессор МакРобби.