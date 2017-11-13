Исследователи обнаружили гендерное неравенство в оказании неотложной помощи

13 ноября 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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У женщин гораздо меньше шансов, что прохожие окажут неотложную сердечно-легочную реанимацию (СЛР), чем у мужчин. Исследователи считают, что нежелание прикасаться к женской груди может стоить жизни.Только 39 процентов женщин, у которых случилась остановка сердца в общественном месте, получили СЛР против 45 процентов мужчин. В целом мужчины выживают на 25 процентов чаще. Исследователи изучили 20 000 случаев в США, и впервые обратили на гендерные различия в оказании неотложной помощи.«Для кого-то это может быть пугающим, кто-то может подумать, что стимуляция сердца может навредить грудь, - сказала Одри Блевер (Audrey Blewer) из университета Пенсильвании, которая возглавила исследование. - Спасатели могут счесть неприемлемым, оголить женскую грудь, чтобы получить лучший доступ для оказания СЛР».Результаты исследования были обсуждены в воскресенье на конференции Американской кардиологической ассоциации в Анахайме.Остановка сердца возникает, когда оно внезапно прекращает накачку, обычно из-за проблем с ритмом. Ежегодно более 350 000 американцев сталкиваются с остановкой сердца вне больницы. Около 90 процентов из них умирают, но СЛР может удвоить или утроить шансы на выживание.«Это не тот случай, когда можно быть брезгливым, потому что на кону жизнь или смерть», - сказал доктор Бенджамин Абелла (Benjamin Abella).У исследователей не было информации о спасателях или почему они, были менее склонны помогать женщинам. Но гендерные различия не были замечены в оказании СЛР для людей, пострадавших дома, где пострадавший и оказывающий помощь, скорее всего, знакомы.Полученные данные свидетельствуют о необходимости улучшить обучение в рамках СЛР. Для этого нужны женские манекены, в то время как обычно используются мужские торсы, считает Одри Блевер.