Иран и Ирак сотрясло землетрясение: убито более двухсот человек

Фото: AmericaRU.com
По сообщению государственного телевидения Ирана, не меньше 141 человек погибли под завалами. 1700 получили ранения. Несмотря на то, что землетрясения ощущалось во всех провинциях Ирана, наиболее пострадала провинции Керманшах, в которой объявлен траур.
Около ста жертв насчитывают в городе Сарпол-и Захаб в Керманшахе, который находится в 15 километрах от границы с Ираком. Областная больница города была повреждена, но все равно по возможности оказывает помощь сотням раненых.
Курдские чиновники сообщили о четырех погибших в Ираке, 50 человек ранены.
Геологическая служба США сообщила, что зафиксировала землетрясение силой в 7,3 баллов. Официальный представитель иракской метеорологической службы опубликовал отметку в 6,5. Эпицентром послужил Пенджин в провинции Сулеймания в регионе Курдистана, недалеко от главного пограничного перехода с Ираном.
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