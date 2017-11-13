Иран и Ирак сотрясло землетрясение: убито более двухсот человек

13 ноября 2017 года, 11:20

Фото: AmericaRU.com

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Землетрясение силой в 7,3 баллов сотрясло регион на ирано-иракской границе в воскресенье. В результате землетрясения погибло, по меньшей мере, 207 человек, о чем стало известно от государственных СМИ Ирака и Ирана. Спасатели ищут попавших под обломки людей.По сообщению государственного телевидения Ирана, не меньше 141 человек погибли под завалами. 1700 получили ранения. Несмотря на то, что землетрясения ощущалось во всех провинциях Ирана, наиболее пострадала провинции Керманшах, в которой объявлен траур.Около ста жертв насчитывают в городе Сарпол-и Захаб в Керманшахе, который находится в 15 километрах от границы с Ираком. Областная больница города была повреждена, но все равно по возможности оказывает помощь сотням раненых.Курдские чиновники сообщили о четырех погибших в Ираке, 50 человек ранены.Геологическая служба США сообщила, что зафиксировала землетрясение силой в 7,3 баллов. Официальный представитель иракской метеорологической службы опубликовал отметку в 6,5. Эпицентром послужил Пенджин в провинции Сулеймания в регионе Курдистана, недалеко от главного пограничного перехода с Ираном.