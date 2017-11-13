Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:03 am | Чикаго 2:03 am | Сан-Франциско 12:03 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп обиделся на лидера Северной Кореи
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп обиделся на лидера Северной Кореи


Трамп обиделся на лидера Северной Кореи
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп снова обменивался колкостями с Северной Кореей, незадолго до того, как предложил свое посредничество в региональном споре. В Твиттере президент пожаловался, что министерство иностранных дел КНДР использует в его адрес слово «старик» и высказался по поводу Ким Чен Ына (Kim Jong-un).

В субботу Северная Корея осудила турне Трампа по Азии, назвав его «визитом разжигателя войны», а самого президента Трампа словом «дотард» - корейское оскорбительное обращение к пожилому человеку. Трамп ответил негодующим твитом: «Почему мистер Ким называет меня «старым»? Я же никогда не называл его «жирным коротышкой». А я ведь прилагаю немалые усилия, чтобы стать его другом. Думаю, когда-нибудь это произойдет».

Это был последний комментарий Трампа, перед тем как он выразил желание посредничать в вопросе о принадлежности Южно-Китайского моря.

«Я весьма ценный посредник, - сказал он своему вьетнамскому коллеге Чан Дай Куангу (Tran Dai Quang). – Если я могу помочь в переговорах, то дайте мне знать».

Напомним, что ряд стран: Китай, Вьетнам, Филиппины, Тайвань, Малайзия и Бруней оспаривают свои претензии на акваторию в Южно-Китайском море.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119051
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus