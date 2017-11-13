Трамп обиделся на лидера Северной Кореи

Фото: AmericaRU.com
В субботу Северная Корея осудила турне Трампа по Азии, назвав его «визитом разжигателя войны», а самого президента Трампа словом «дотард» - корейское оскорбительное обращение к пожилому человеку. Трамп ответил негодующим твитом: «Почему мистер Ким называет меня «старым»? Я же никогда не называл его «жирным коротышкой». А я ведь прилагаю немалые усилия, чтобы стать его другом. Думаю, когда-нибудь это произойдет».
Это был последний комментарий Трампа, перед тем как он выразил желание посредничать в вопросе о принадлежности Южно-Китайского моря.
«Я весьма ценный посредник, - сказал он своему вьетнамскому коллеге Чан Дай Куангу (Tran Dai Quang). – Если я могу помочь в переговорах, то дайте мне знать».
Напомним, что ряд стран: Китай, Вьетнам, Филиппины, Тайвань, Малайзия и Бруней оспаривают свои претензии на акваторию в Южно-Китайском море.
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