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Главная страница → Раздел: События/СкандалыОколо двадцати детей упало с площадки для паркура
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Около двадцати детей упало с площадки для паркура


Около двадцати детей упало с площадки для паркура
Фото: AmericaRU.com
Около двадцати детей получили травмы в субботу вечером при обрушении лестницы в закрытом спортзале в Сан-Диего.

Происшествие произошло около восьми вечера в клубе «Vault PK» недалеко от пейнтбольной площадки. Тренажерный зал специализируется на паркуре, спорте, который требует высоких физических нагрузок при преодолении сложных препятствий.

Пострадало 22 ребенка и двое взрослых в возрасте 46 и 72 года. Трое или четверо получили травмы позвоночника, когда на них рухнула деревянная платформа площадью 30 на 10 футов, сообщил заместитель начальника пожарной охраны Сан-Диего Стив Райт (Steve Wright). Пострадавшие дети были отправлены в детскую клинику, но большинство пострадавших смогли уйти самостоятельно.

Захари Смит (Zachary Smith), который был на месте происшествия с сыном в его день рождения, сказал, что находился на платформе, которую он описал как смотровую площадку. В общей сложности на площадке находилось около 30 человек, и когда лестничная конструкция, которая поддерживала платформу, обрушилась, вслед за ней рухнулаи сама платформа. Смит упал на молодую девушку, но никто из них не пострадал. Сын Смита также был на платформе, однако отделался только незначительными ушибами и ссадинами.

«Это был несчастный случай, - сказал Смит, добавив, что его можно было бы избежать, так как конструкция не была построена должным образом. Смит сказал, что коллапс вызвал хаос, когда родители ринулись к обломкам чтобы отыскать там своих детей. Причины обвала лестничной конструкции расследуются.
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