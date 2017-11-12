Акула из эпохи динозавров поймана у побережья Португалии

12 ноября 2017 года, 16:55

Фото: AmericaRU.com

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Редкая «живая ископаемая» акула, которая не изменилась за 80 миллионов лет, найдена у побережья Португалии. Группа исследователей, которые работали над проектом, по снижению браконьерского отлова рыбы, случайно зафиксировала с вертолета плащеносную акулу.Плащеносная акула остается такой, как и была во времена динозавров. Первые экземпляры были найдены палеонтологами в слоях Мелового периода – то есть во времени тираннозавров и трицератопсов.Найденное существо было истощенно из-за нехватки пищи, говорят японские исследователи, которые изучили найденную акулу. Ее рацион состоял на 61 процент из головоногих – кальмаров и осьминогов.Плащеносная акула глубоководная обитательница океанов, комфортно себя чувствующая на глубине от 400 до 4000 футов. Поэтому ее редко можно увидеть.Пойманная акула достигает пяти футов в длину, хотя обычно они могут вырастать до шести с половиной, сообщает «IFL Science». Японские исследователи выяснили, что срок беременности у этих акул самый длительный среди всех существ на Земле – 42 месяца.Челюсть плащеносной акулы содержит до 300 зубов, выстроенных в 25 рядов. Такими зубами акуле легче ловить кальмаров, рыб и даже других акул. И хотя вряд ли у кого-то будет возможность столкнуться с этой акулой нос к носу, однако если это произойдет, то нужно держаться от нее как можно дальше.