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Новая генная терапия может помочь незрячим частично восстановить зрение


Новая генная терапия может помочь незрячим частично восстановить зрение
Фото: AmericaRU.com
Группа ученых из США разработала новую генную терапию, которая может помочь пациентам, потерявших зрение из-за наследственных заболеваний сетчатки. Новая терапия обещает, что пациенты будут видеть достаточно хорошо, чтобы уверенно перемещаться внутри помещений.

Некоторые виды нарушения зрения зачастую не могут быть исправлены с помощью очков или контактных линз. Согласно недавнему исследованию, в 2015 году в Индии было зафиксировано 8,8 миллионов полностью незрячих людей, а еще 47,7 миллиона индийцев имели серьезные или умеренные проблемы со зрением.

По всему миру насчитывается около 36 миллионов незрячих людей. В 2050 году ожидается, что эта цифра вырастет до 115 миллионов. Новая генетическая терапия, называемая «voretigene neparvovec» (Luxturna, Spark Therapeutics), включает в себя использование генетически модифицированного безвредного вируса.

Данные первого рандомизированного контролируемого трехфазного исследования показали, что 27 из 29 пациентов (93%) испытали значимые улучшения зрения, достаточные, чтобы можно было перемещаться по лабиринту с плохим и умеренным освещением.

Они также показали улучшение светочувствительности и периферического зрения, которыми обычно страдают люди с серьезным ухудшением зрения. Перед учеными открывается перспектива излечить более чем 225 генетических мутаций, которые вызывают слепоту. Например, пигментный ретинит, наследственное заболевание сетчатки, вызванное дефектным геном.

Терапия не восстанавливает зрение полностью. Тем не менее, позволяет пациентам видеть очертания предметов и свет, позволяет им обойтись без трости или собаки-поводыря.
Несмотря на то, что в настоящее время нет доступных методов лечения наследственных заболеваний сетчатки, новая генная терапия находится под контролем Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. По словам исследователей, FDA должно принять решение по данному вопросу не позднее января 2018 года.

Результаты исследования было представлены на ежегодном собрании Американской академии офтальмологии.
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