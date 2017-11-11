Трамп вступился за Путина

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Выступая после встречи с Путиным в частном порядке в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге, Трамп сказал, что несколько раз спрашивал Путина, вмешивалась ли Россия в выборы, однако акцент на этом вопросе мог оскорбить президента России. Поэтому Трамп заявил, что пришло время отойти от этого вопроса, чтобы Соединённые Штаты и Россия могли больше уделять времени сотрудничеству в противостоянии ядерной угрозе со стороны Северной Кореи, решить вопросы по гражданской войне в Сирии и заняться Украиной.
«Господин Путин сказал, что не вмешивался в выборы, когда я снова задал вопрос, - сказал Трамп репортерам. – Вы можете задаваться этим вопросом сколько угодно раз. Я же спросил снова, он еще раз ответил, что не вмешивался. И я думаю, что он был очень оскорблен этими вопросами, а это не очень хорошо для нашей страны».
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