Ракета SpaceX взорвалась на старте во время испытаний

11 ноября 2017 года, 15:47

Фото: AmericaRU.com

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Компания SpaceX, крупный аэрокосмический производитель, подтвердила недавно, что последний запуск их ракеты на прошлой неделе закончился взрывом. Причины аварии пока неизвестны. Илон Маск (Elon Musk), исполнительный директор компании, сообщил, что проводится расследования причин неисправности двигателя.Представители компании заверили, что команда, ответственная за запуск, выполнила все протоколы безопасности на испытательном полигоне в Макрегоре, штат Техас. Главная задача расследования найти причину взрыва двигателя компании «Merlin», которая задействовала абсолютную новую технологию, еще не проверенную в полете.Это не первый случай, когда проект завершился не так, как ожидали в SpaceX. В 2015 году ракета Falcon 9 взорвалась на мысе Канаверал, всего через несколько минут после того, как она начала взлетать. Никто не пострадал, так как никого не было на борту, однако это была серьезная неудача для SpaceX – ожидалось, что ракета сможет доставить важный груз на Международную космическую станцию.Что-то подобное произошло снова через год, в 2016 году. Другой Falcon 9 взорвался еще на старте из-за возгорания двигателя. В тот раз также никто не пострадал.Все испытания двигателей Falcon 9 будут приостановлены до тех пор, пока эксперты не смогут прийти к однозначному выводу. Кроме того, в ремонте нуждается стартовая площадка. Это займет от двух до четырех недель.Хотя у SpaceX было немало неудач, в этом году компания добилась высоких рекордов. Только в 2017 году компания успешно запустила 16 ракет - удвоив обычное количество вылетов.