Ученые открыли причину, по которой стоит выбрать пиццу с грибами, а не с ананасами

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Свободные радикалы - это вредные вещества, которые циркулируют в нашем организме. Они усиливаются под влиянием стресса и повышают вероятность возникновения морщин, а так же связанных с возрастом заболеваний. Эти свободные радикальные соединения существуют в организме сами по себе, но чем их больше, тем меньше организм защищен от болезней.
«Мы обнаружили, что грибы содержат высокое содержание диетического источника двух антиоксидантов, связанных вместе», - рассказал Роберт Беелман (Robert Beelman), почетный профессор пищевых наук и глава Государственного центра растений и грибов штата Пенсильвания.
Однако не все грибы борются со старением одинаково, некоторые из них содержат более высокие концентрации антиоксидантов, нежели другие. Исследователи глубоко погрузились в изучение молекулярного распада популярных грибов мира, чтобы найти, какие именно из них помогают предотвратить старение.
Лидером по этим свойствам является белый гриб, весьма популярный у итальянцев и любителей пиццы по всему миру. Другие грибы содержат значительно меньше антиоксидантов, чем, например, ананас. Поэтому, возможно, ненавистникам грибов стоит пересмотреть свои взгляды. Грибы отлично дополнят жирный итальянский обед, особенно с бокалом богатого антиоксидантами вина.
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