Учительницу из Огайо обвиняют в совращении учеников

10 ноября 2017 года, 20:42

Фото: AmericaRU.com

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Учительница на замене из Огайо была арестована за возможный секс с двумя учениками старших классов средней школы.23-летней Мэдлин Маркс (Madeline Marx) предъявили обвинения в сексуальных отношениях с двумя школьниками средней школы Фэйрмонт, сообщает WHIO-TV.Полиция Кеттеринга сказала, что ее уволили из школы в 8 часов утра, после того как администрация узнала о предполагаемых сексуальных отношениях.Маркс предположительно занималась сексом с 17-летним учеником на стоянке у магазина в июле, а с 16-летним другим учеником - на стоянке жилого комплекса в сентябре, сообщают местные СМИ.Она призналась следствию, что отправляла обнаженные фотографии одному из учеников через Instagram и Snapchat, сообщает телекомпания WHIO-TV со ссылкой на судебные документы. Согласно этим же документам, у Маркс была четырехлетняя лицензия на преподавательскую деятельность с 2016 года. Сейчас она находится в тюрьме округа Монтгомери.