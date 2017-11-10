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Главная страница → Раздел: События/СкандалыУчительницу из Огайо обвиняют в совращении учеников
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Учительницу из Огайо обвиняют в совращении учеников


Учительницу из Огайо обвиняют в совращении учеников
Фото: AmericaRU.com
Учительница на замене из Огайо была арестована за возможный секс с двумя учениками старших классов средней школы.

23-летней Мэдлин Маркс (Madeline Marx) предъявили обвинения в сексуальных отношениях с двумя школьниками средней школы Фэйрмонт, сообщает WHIO-TV.

Полиция Кеттеринга сказала, что ее уволили из школы в 8 часов утра, после того как администрация узнала о предполагаемых сексуальных отношениях.

Маркс предположительно занималась сексом с 17-летним учеником на стоянке у магазина в июле, а с 16-летним другим учеником - на стоянке жилого комплекса в сентябре, сообщают местные СМИ.

Она призналась следствию, что отправляла обнаженные фотографии одному из учеников через Instagram и Snapchat, сообщает телекомпания WHIO-TV со ссылкой на судебные документы. Согласно этим же документам, у Маркс была четырехлетняя лицензия на преподавательскую деятельность с 2016 года. Сейчас она находится в тюрьме округа Монтгомери.
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