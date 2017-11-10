Учительницу из Огайо обвиняют в совращении учеников

Фото: AmericaRU.com
23-летней Мэдлин Маркс (Madeline Marx) предъявили обвинения в сексуальных отношениях с двумя школьниками средней школы Фэйрмонт, сообщает WHIO-TV.
Полиция Кеттеринга сказала, что ее уволили из школы в 8 часов утра, после того как администрация узнала о предполагаемых сексуальных отношениях.
Маркс предположительно занималась сексом с 17-летним учеником на стоянке у магазина в июле, а с 16-летним другим учеником - на стоянке жилого комплекса в сентябре, сообщают местные СМИ.
Она призналась следствию, что отправляла обнаженные фотографии одному из учеников через Instagram и Snapchat, сообщает телекомпания WHIO-TV со ссылкой на судебные документы. Согласно этим же документам, у Маркс была четырехлетняя лицензия на преподавательскую деятельность с 2016 года. Сейчас она находится в тюрьме округа Монтгомери.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Мать из Оклахомы женилась на своей дочери, после развода с собственным сыном →
- Военный инструктор обвиняется в издевательствах над новобранцами-мусульманами →
- Walmart должен выплатить компенсацию в 7,5 миллионов долларов за неудачную покупку арбуза →
- Полиция предупреждает: доза опасного наркотика может подстерегать в супермаркетах →
- Трехлетний ребенок умер от неправильного питания в детском садике →
- Родители из Иллинойса заморили шестилетнего сына голодом →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119037
http://www.americaru.com/news/119037