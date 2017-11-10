Мать из Оклахомы женилась на своей дочери, после развода с собственным сыном

Фото: AmericaRU.com
Согласно записям в судебных документах 26-летняя Мисти Спанн (Misty Spann) из Дункана признала себя виновной во вторник в суде округа Стивенс. По условиям сделки она получила возможный максимальный срок за кровосмешение – десять лет тюремного заключения, однако условно.
Ее мать, 44-летняя Патриция Спанн (Patricia Spann), не признала себя виновной в кровосмешении.
Прокуроры говорят, что мать и дочь поженились в 2016 году. Судебные документы показывают, что брак был аннулирован в прошлом месяце по просьбе Мисти Спанн, так как подходил под статью об инцесте.
Патриция Спанн сказала, что считает брак законным, потому что она потеряла опеку над своей дочерью и двумя сыновьями много лет назад и не указана в их свидетельствах о рождении.
Обвинение говорит, что Патриция Спанн также вышла замуж за одного из своих сыновей. Этот брак был аннулирован в 2010 году.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Учительницу из Огайо обвиняют в совращении учеников →
- Военный инструктор обвиняется в издевательствах над новобранцами-мусульманами →
- Walmart должен выплатить компенсацию в 7,5 миллионов долларов за неудачную покупку арбуза →
- Полиция предупреждает: доза опасного наркотика может подстерегать в супермаркетах →
- Трехлетний ребенок умер от неправильного питания в детском садике →
- Родители из Иллинойса заморили шестилетнего сына голодом →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119035
http://www.americaru.com/news/119035