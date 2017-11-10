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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМать из Оклахомы женилась на своей дочери, после развода с собственным сыном
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Мать из Оклахомы женилась на своей дочери, после развода с собственным сыном


Мать из Оклахомы женилась на своей дочери, после развода с собственным сыном
Фото: AmericaRU.com
Жительница Оклахомы, которая вышла замуж за свою биологическую мать, признала себя виновной в кровосмешении.

Согласно записям в судебных документах 26-летняя Мисти Спанн (Misty Spann) из Дункана признала себя виновной во вторник в суде округа Стивенс. По условиям сделки она получила возможный максимальный срок за кровосмешение – десять лет тюремного заключения, однако условно.

Ее мать, 44-летняя Патриция Спанн (Patricia Spann), не признала себя виновной в кровосмешении.

Прокуроры говорят, что мать и дочь поженились в 2016 году. Судебные документы показывают, что брак был аннулирован в прошлом месяце по просьбе Мисти Спанн, так как подходил под статью об инцесте.

Патриция Спанн сказала, что считает брак законным, потому что она потеряла опеку над своей дочерью и двумя сыновьями много лет назад и не указана в их свидетельствах о рождении.

Обвинение говорит, что Патриция Спанн также вышла замуж за одного из своих сыновей. Этот брак был аннулирован в 2010 году.
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