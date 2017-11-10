Военный инструктор обвиняется в издевательствах над новобранцами-мусульманами

Фото: AmericaRU.com
34-летний комендор-сержант Джозеф Феликс (Joseph Felix), был признан виновным в дедовщине и жестоком обращении с новобранцами. Ветеран Ирака ожидает приговора трибунала. Ему грозит либо год тюрьмы, либо позорное увольнение из рядов армии США.
Феликс является центральной фигурой в деле об издевательстве инструкторов в учебном лагере Пэррис-Айленд. Скандал разразился в марте 2016 года, в связи с гибелью одного из новобранцев-мусульман. 20-летний Рахиль Сиддики (Raheel Siddiqui), американец пакистанского происхождения, покончил жизнь самоубийством, прыгнув с лестницы, не выдержав издевательств сержанта.
Два других новобранца из числа мусульман заявили, что Феликс помещал их промышленную сушилку для одежды и включал ее. Таким образом, сержант добивался, чтобы новобранцы отреклись от своей веры.
По словам сослуживцев, Феликс часто был пьян во время исполнения служебных обязанностей.
«Он не тренировал морских пехотинцев - он ломал морских пехотинцев», - сказал один из свидетелей.
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