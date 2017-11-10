Может ли Северная Корея допустить открытый доступ к всемирной паутине?

10 ноября 2017 года, 17:12

Фото: AmericaRU.com

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Северная Корея неуверенно выходит в Интернет. Северокорейские врачи теперь могут консультировать пациентов, лекции из престижного университета имени Ким Ир Сена (Kim Il Sung) транслируются в отдаленные места страны для фабрик и сельскохозяйственных коммун. Население пользуется онлайн-словарями и пересылают друг другу тексты с помощью смартфонов. Привилегированные слои общества используют платежные карты «Jonsong» или «Narae» для электронных покупок и интернет-банкинга.Однако это еще не всемирная паутина. Все описанное выше задействовано в плотно закрытой интрасети, какие обычно используют компании среднего размера для своих сотрудников. Свободный доступ к информации является запретным в странах, где царит авторитарный режим. Если не считать диктаторскую Эритрею, то Северная Корея по-прежнему является наименее благоприятной для Интернета страной на Земле. Доступ к глобальному Интернету для большинства северокорейцев закрыт, так как вряд ли у кого-то есть персональный компьютер или личный адрес электронной почты.Но для Ким Чен Ына (Kim Jong Un), главного лидера страны, достигшего совершеннолетия уже при развитых интернет-технологиях, идея доступа к всемирной паутине для Северной Кореи вполне привлекательна. Открытый Интернет может иметь потенциал для народа в виде информационных технологий, которые могут создать новые формы социального и политического контроля, более эффективные, чем те, о которых не могли даже мечтать отец и дед Ким Чен Ына. Это также позволяет использовать кибератаки против Запада.Решение Пхеньяна - это двухуровневая система, в которой привилегированная элита сможет путешествовать по Интернету с относительной свободой, в то время как основное население варится внутри государственной интрасети, тщательно отгороженное от внешнего мира.