Walmart должен выплатить компенсацию в 7,5 миллионов долларов за неудачную покупку арбуза

Фото: AmericaRU.com
59-летний Генри Уокер (Henry Walker), заявил, что 25 июня в 2015 году у него застряла нога между паллетами и кучей арбузов, когда он выбирал один из них. Walmart возразил, что выставленные арбузы на паллетах не представляют опасности, а травму Уокер получил по собственной небрежности.
«Мы разочарованы приговором, - сказал представитель Walmart. - Мы высоко ценим работу присяжных, однако считаем, что в контексте фактов, сумма чрезмерно большая. Мы планируем подать апелляцию».
Несмотря на травму Уокера и огромную компенсацию, Walmart продолжает выставлять арбузы на паллетах.
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