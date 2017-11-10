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Главная страница → Раздел: События/СкандалыWalmart должен выплатить компенсацию в 7,5 миллионов долларов за неудачную покупку арбуза
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Walmart должен выплатить компенсацию в 7,5 миллионов долларов за неудачную покупку арбуза


Walmart должен выплатить компенсацию в 7,5 миллионов долларов за неудачную покупку арбуза
Фото: AmericaRU.com
Суд присяжных в Алабаме присудил выплатить 7,5 миллионов долларов человеку, который подал в суд на Walmart, заявив, что при покупке арбуза сломал в магазине тазобедренную кость.

59-летний Генри Уокер (Henry Walker), заявил, что 25 июня в 2015 году у него застряла нога между паллетами и кучей арбузов, когда он выбирал один из них. Walmart возразил, что выставленные арбузы на паллетах не представляют опасности, а травму Уокер получил по собственной небрежности.

«Мы разочарованы приговором, - сказал представитель Walmart. - Мы высоко ценим работу присяжных, однако считаем, что в контексте фактов, сумма чрезмерно большая. Мы планируем подать апелляцию».

Несмотря на травму Уокера и огромную компенсацию, Walmart продолжает выставлять арбузы на паллетах.
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