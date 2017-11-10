Walmart должен выплатить компенсацию в 7,5 миллионов долларов за неудачную покупку арбуза

10 ноября 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/119029

Суд присяжных в Алабаме присудил выплатить 7,5 миллионов долларов человеку, который подал в суд на Walmart, заявив, что при покупке арбуза сломал в магазине тазобедренную кость.59-летний Генри Уокер (Henry Walker), заявил, что 25 июня в 2015 году у него застряла нога между паллетами и кучей арбузов, когда он выбирал один из них. Walmart возразил, что выставленные арбузы на паллетах не представляют опасности, а травму Уокер получил по собственной небрежности.«Мы разочарованы приговором, - сказал представитель Walmart. - Мы высоко ценим работу присяжных, однако считаем, что в контексте фактов, сумма чрезмерно большая. Мы планируем подать апелляцию».Несмотря на травму Уокера и огромную компенсацию, Walmart продолжает выставлять арбузы на паллетах.