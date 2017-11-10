Следы радиоактивного облака, которое появилось в Европе, ведут в Россию

10 ноября 2017 года, 15:36

Фото: AmericaRU.com

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Радиоактивное облако, которое распространилось по всей Европе в сентябре и октябре, вероятно, пришло из России или, возможно, из Казахстана, считает Французский институт ядерной безопасности IRSN.Вероятная ядерная авария, из-за которой появилось облако, могла произойти в районе между Волгой и Уральскими горами в последнюю неделю сентября, сообщает IRSN. Согласно данным института, частицы рутения-106 были обнаружены в нескольких странах в количествах, не вредных для здоровья человека. К середине октября облако исчезло.Жан-Марк Перес (Jean-Marc Peres), директор IRSN, сказал для «Reuters»: «Российские власти заявили, что не знают ни о каких авариях на своей территории». Также он добавил, что его организация еще не связывалось с властями Казахстана.Федеральное ведомство по радиационной защите Германии заявило: «Рутений-106 используется в качестве источника излучения для устранения опухолей. Рутений может также возникать при переработке ядерных топливных элементов». По их словам, природным путем рутений не возникает.Выброс ядерного материала был такого масштаба, что случись он во Франции, потребовалась бы эвакуация населения в пределах «нескольких километров» от очага возникновения, сообщает IRSN.