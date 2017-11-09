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Американский флот проведет небывалые учения


Американский флот проведет небывалые учения
Фото: AmericaRU.com
Три американских авианосца одновременно окажутся в одной точке мира, чтобы принять участие в редких военных учениях. Уже несколько десятилетий три авианосца не собирались в одном месте для совместных маневров.

«Рональд Рейган», который базируется в Японии, «Теодор Рузвельт» из порта-приписки в Сан-Диего и «Нимиц» с морской базы в Бремертоне, штат Вашингтон, начнут курсировать в западной части Тихого океана в следующую субботу.

Прикрепленные к авианосцам корабли проведут скоординированные действия в международных водах, чтобы продемонстрировать уникальную способность ВМС США управлять несколькими группами ударных сил.

«Редко выдается возможность провести учения с двумя авианосцами, а уж тем более с тремя, - сказал командующий Тихоокеанским флотом США, адмирал Скотт Свифт (Scott Swift). – Сложные совместные действия трудно координировать, а эти учения в западной части Тихого океана является ярким свидетельством уникальной способности Тихоокеанского флота США, а также свидетельством того, что мы стремимся к сохранению мир в регионе».

Находясь в море, ударные силы планируют проводить учения по противовоздушной обороне, морской разведке, ротации на море, воздушным маневрам истребителей, координации совместных действий и по другим видам учений.
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