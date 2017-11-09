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Полиция предупреждает: доза опасного наркотика может подстерегать в супермаркетах


Полиция предупреждает: доза опасного наркотика может подстерегать в супермаркетах
Фото: AmericaRU.com
Полицейские из Арканзаса опубликовали предупреждение для посетителей супермаркетов на Facebook, что необходимо тщательно протирать продуктовые тележки, чтобы избежать контакта с фентанилом.

Пост был размещен в среду и получил массу репостов, после чего у многих возникли сомнения в целесообразности этого предупреждения, так как сведения о том, что фентанил может действовать через кожу, являются недоказанными.

Фентанил распространяется на черном рынке и является самым смертоносным и популярным препаратом, продается в виде белого порошка. Не так давно Управление по борьбе с наркотиками (DEA) разместило информацию, что вещество может «всасываться через кожу или глаза, и с любым веществом, которое содержит фентанил нужно относиться с особой осторожностью, так как даже небольшое количество фентанила может привести к значительным осложнениям здоровья, в том числе угнетению дыхания или смерти». Сообщение было размещено после того, как полицейский из Огайо заявил, что получил передозировку, работая с вещдоками, когда фентанил попал ему на кожу.

Однако медицинские специалисты и эксперты по токсикологии опровергают подобную возможность.

«Ни фентанил, ни даже его могучий кузен карфентанил не могут вызывать клинически значимые эффекты, не говоря уже о смертельных случаях, от простого воздействия на кожу», - написал Джереми Самуэль Фауст (Jeremy Samuel Faust), врач экстренной медицины и клинический инструктор в Гарвардской медицинской школе.

Фентанил - синтетический опиоид, который в 30-50 раз эффективнее героина и в 50-100 раз более мощный, чем морфин, согласно данным DEA. Первоначально он был разработан для лечения рака. По данным CDC, с 2016 по 2017 год более 20 000 человек в США погибли от фентанила и других синтетических опиоидов, что в два раза превышает смертность от 2015-2016 годов.
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