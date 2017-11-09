Трехлетний ребенок умер от неправильного питания в детском садике

Фото: AmericaRU.com
Маленький Илайджа Сильвера (Elijah Silvera) умер в дошкольном Центре семейных услуг в Гарлеме. Близкий друг семьи написал на сайте «GoFundMe: «Ему дали сэндвич с сыром, приготовленным на гриле, несмотря на то, что в документах значилось, что малыш страдает от тяжелой аллергии к молочным продуктам». Илайджа получил анафилактический шок и был доставлен в детскую клинику, однако его не удалось спасти.
Должностные лица больницы в Гарлеме отказались от комментариев, ссылаясь на законы о конфиденциальности пациентов.
Убитые горем родители с помощью сайта «GoFundMe» собирают средства для независимого вскрытия. Пока не ясно, кто должен понести ответственность за смерть ребенка.
Департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал заявление в среду вечером: «Нет ничего важнее безопасности наших детей, и мы глубоко опечалены этой трагедией. Мы дойдем до сути того, что произошло здесь. На некоторое время мы закроем Центр семейных услуг и продолжим активное расследование происшествия, а также выясним, что можно сделать для предотвращения подобных инцидентов».
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