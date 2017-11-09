Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:59 am | Чикаго 7:59 am | Сан-Франциско 5:59 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессUber разработает воздушное такси к 2020 году
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

«Uber» разработает воздушное такси к 2020 году


Uber разработает воздушное такси к 2020 году
Фото: AmericaRU.com
Проект «летающего автомобиля» от «Uber» - «Elevate» снова стал на повестку дня с рядом ключевых заявлений о том, где он будет использоваться, кто будет его разрабатывать, и как этот футуристический сервис будет выглядеть, когда он в конечном итоге будет запущен.

В своем выступлении на веб-саммите в Лиссабоне глава производственного отдела «Uber» Джефф Холден (Jeff Holden) объявил, что компания добавляет Лос-Анджелес в список мест, где будет использоваться воздушное такси. Лос-Анджелес присоединяется к Далласу и Дубай, городам, которые изъявили желание поддержать программу летающих авто.

Холден также сказал, что «Uber» подписал соглашение с НАСА о создании совершенно новой системы управления воздушным движением низколетящих и, возможно, автопилотируемых аппаратов. Чтобы показать, как это все будет работать, «Uber» выпустил видео-презентацию, которая призвана заверить потенциальных клиентов в безопасности данного транспорта.

Однако у экспертов возникают сомнения в успехе данного проекта. Тип самолета «Uber» предусматривает челночное движение пассажиров с крыши на крышу. Аппарат работает на электричестве, автономен, обладает возможностью вертикально садиться и взлетать, однако нет

такой инфраструктуры, которая могла бы поддерживать такой тип транспортного средства. Технические и нормативные препятствия, скорее всего, не позволят летательным аппаратам когда-либо взлетать подобным образом.

Тем не менее, летательные аппараты разрабатывают 19 компаний, в числе которых: Boeing, Airbus и Kitty Hawk.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119019
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus