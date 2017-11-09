«Uber» разработает воздушное такси к 2020 году

9 ноября 2017 года, 16:31

Фото: AmericaRU.com

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Проект «летающего автомобиля» от «Uber» - «Elevate» снова стал на повестку дня с рядом ключевых заявлений о том, где он будет использоваться, кто будет его разрабатывать, и как этот футуристический сервис будет выглядеть, когда он в конечном итоге будет запущен.В своем выступлении на веб-саммите в Лиссабоне глава производственного отдела «Uber» Джефф Холден (Jeff Holden) объявил, что компания добавляет Лос-Анджелес в список мест, где будет использоваться воздушное такси. Лос-Анджелес присоединяется к Далласу и Дубай, городам, которые изъявили желание поддержать программу летающих авто.Холден также сказал, что «Uber» подписал соглашение с НАСА о создании совершенно новой системы управления воздушным движением низколетящих и, возможно, автопилотируемых аппаратов. Чтобы показать, как это все будет работать, «Uber» выпустил видео-презентацию, которая призвана заверить потенциальных клиентов в безопасности данного транспорта.Однако у экспертов возникают сомнения в успехе данного проекта. Тип самолета «Uber» предусматривает челночное движение пассажиров с крыши на крышу. Аппарат работает на электричестве, автономен, обладает возможностью вертикально садиться и взлетать, однако неттакой инфраструктуры, которая могла бы поддерживать такой тип транспортного средства. Технические и нормативные препятствия, скорее всего, не позволят летательным аппаратам когда-либо взлетать подобным образом.Тем не менее, летательные аппараты разрабатывают 19 компаний, в числе которых: Boeing, Airbus и Kitty Hawk.