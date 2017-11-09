«Uber» разработает воздушное такси к 2020 году

Фото: AmericaRU.com
В своем выступлении на веб-саммите в Лиссабоне глава производственного отдела «Uber» Джефф Холден (Jeff Holden) объявил, что компания добавляет Лос-Анджелес в список мест, где будет использоваться воздушное такси. Лос-Анджелес присоединяется к Далласу и Дубай, городам, которые изъявили желание поддержать программу летающих авто.
Холден также сказал, что «Uber» подписал соглашение с НАСА о создании совершенно новой системы управления воздушным движением низколетящих и, возможно, автопилотируемых аппаратов. Чтобы показать, как это все будет работать, «Uber» выпустил видео-презентацию, которая призвана заверить потенциальных клиентов в безопасности данного транспорта.
Однако у экспертов возникают сомнения в успехе данного проекта. Тип самолета «Uber» предусматривает челночное движение пассажиров с крыши на крышу. Аппарат работает на электричестве, автономен, обладает возможностью вертикально садиться и взлетать, однако нет
такой инфраструктуры, которая могла бы поддерживать такой тип транспортного средства. Технические и нормативные препятствия, скорее всего, не позволят летательным аппаратам когда-либо взлетать подобным образом.
Тем не менее, летательные аппараты разрабатывают 19 компаний, в числе которых: Boeing, Airbus и Kitty Hawk.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Овец из Англии научили узнавать Обаму →
- Редкий и дорогой гриб теперь произрастает в Великобритании →
- Новый телескоп позволил астрономам найти одну из самых старых галактик во Вселенной →
- МТИ разрабатывает революционный дизайн для жизни на Марсе →
- Ученые выяснили, что млекопитающие буквально вышли из тьмы →
- Стивен Хокинг предупреждает, что машины заменят людей как доминирующий вид на Земле →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/119019
http://www.americaru.com/news/119019