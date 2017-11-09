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Россия облегчит кредитное бремя Венесуэлы


Россия облегчит кредитное бремя Венесуэлы
Фото: AmericaRU.com
Россия поспешила на помощь Венесуэле, которая в последнее время находится на грани дефолта. Министр финансов Антон Силуанов (Anton Siluanov) заявил, что обе страны согласились на реструктуризацию кремлевского кредита в 3 миллиарда долларов.

Конечно, по сравнению с основной заложенностью Венесуэлы в размере 120 миллиардов долларов, 3 миллиарда - сумма крошечная. Однако это может помочь правительству президента Николаса Мадуро (Nicolás Maduro) погасить ряд многомиллионных задолженностей в течение следующих недель, что поможет убедить держателей облигаций в том, что дефолт не является неизбежным.

На прошлой неделе у Венесуэлы возникла серьезная просрочка по кредиту национальной нефтяной компании в 1,2 миллиарда долларов. Инвесторы и финансовые аналитики стали опасаться, что Венесуэла не сможет выполнить кредитные обязательства. По другим кредитам у Венесуэлы закончился льготный период.

«Очевидно, что венесуэльцы искали помощь в любом месте, где они могут ее получить, и на данный момент Россия является их наиболее жизнеспособным источником финансирования, - сказала Риза Грайс-Таргоу (Risa Grais-Targow), представитель аналитической компании по анализу политических рисков «Eurasia Group» по Латинской Америке.

Россия уже в третий раз приходит на помощь Венесуэле в финансовых затруднениях. Кредитование Венесуэлы является частью всемирной стратегии «Роснефти» по достижению целей внешней политики.
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