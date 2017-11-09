Оружие из «Звездных войн» планируют испытать в 2021 году

9 ноября 2017 года, 14:32

Фото: AmericaRU.com

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Компания Lockheed Martin объявила о том, что получила заказ от ВВС США на сумму 26,3 миллиона долларов на разработку лазерного оружия высокой мощи для американских истребителей. Research Lab ВВС США планирует испытать лазерное орудие в 2021, установив его под крыло истребителя.Сделка произойдет в рамках программы «Air Force Research Laboratory» (AFRL), предусматривающей три уровня взаимодействия: система управления лучом, которая направляет лазер на мишень, система, которая питает и охлаждает лазер, и, собственно, поражающий лазер.«Локхид» разработает сам лазер, в то время как Northrop Grumman разработает систему наведения, и Boeing - систему питания и охлаждения. «Локхид», «Нортроп» и «Боинг» являются тремя крупнейшими оборонными подрядчиками и политическими донорами в США.Пока неясно, как именно будет устроен лазер, но пресс-секретарь «Локхид» Кейт Скраггс (Kate Scruggs) рассказала для «Business Insider», что «единственное, что озвучено публично, это то, что лазер будет использоваться для самозащиты от наземных и воздушных систем вооружения».Самолетами, на которые, будет установлен лазер, если испытания пройдут успешно, станут относительно устаревшие реактивные модели: «F-15C», «F-15E Strike Eagle» и «F-16».