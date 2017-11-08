«Best Buy» открывает сезон распродаж

Фото: AmericaRU.com
Некоторые местные законы мешают этим планам. Магазины в штатах Мэн, Массачусетс и Род-Айленд будут оставаться закрытыми на День благодарения. Магазины Мэна откроются в 12:01, а Массачусетс и Род-Айленд не откроют свои магазины до часа ночи.
С предварительным просмотром распродаж теперь можно ознакомиться на веб-сайте «Best Buy». Некоторые позиции, такие как 50-дюймовый «Sharp 4K TV», предлагаемый в качестве дорбастера в День благодарения, будет стоить 179.99 долларов вместо обычных 320. Товар будет доступен только в магазине. В разгар Черной Пятницы можно будет купить «Apple Watch Series 1» за 50 долларов или «Kitchen Aid Stand Mixer Pro» за 300 долларов.
Также «Best Buy» предлагает бесплатную доставку в праздничный сезон.
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