«Best Buy» открывает сезон распродаж

8 ноября 2017 года, 20:17

Фото: AmericaRU.com

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«Best Buy» снова начинает сезон праздничных распродаж в этом году. Крупный ритейлер открывает свои двери в 17:00 в День благодарения. Затем он будет закрыт в час ночи и вновь откроется в 8 часов утра в Черную Пятницу. Этот распорядок совпадает с прошлогодним.Некоторые местные законы мешают этим планам. Магазины в штатах Мэн, Массачусетс и Род-Айленд будут оставаться закрытыми на День благодарения. Магазины Мэна откроются в 12:01, а Массачусетс и Род-Айленд не откроют свои магазины до часа ночи.С предварительным просмотром распродаж теперь можно ознакомиться на веб-сайте «Best Buy». Некоторые позиции, такие как 50-дюймовый «Sharp 4K TV», предлагаемый в качестве дорбастера в День благодарения, будет стоить 179.99 долларов вместо обычных 320. Товар будет доступен только в магазине. В разгар Черной Пятницы можно будет купить «Apple Watch Series 1» за 50 долларов или «Kitchen Aid Stand Mixer Pro» за 300 долларов.Также «Best Buy» предлагает бесплатную доставку в праздничный сезон.