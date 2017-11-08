Родители из Иллинойса заморили шестилетнего сына голодом

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Майкл и Джорджена Робертсы (Michael and Georgena Roberts) регулярно лишали ребенка еды, начиная с 2015 года. Согласно судебным документам, на момент смерти мальчик весил всего 17 фунтов. Предварительные результаты вскрытия показали, что причиной смерти была «неспособность организма к жизнедеятельности из-за чрезмерного недоедания», - сказали в полиции. Супругам, которым по 42 года, предъявлено обвинение в убийстве первой степени, а также обвинение в жестоком обращении с детьми. Судья округа Джерси в понедельник распорядился, чтобы залог был в размере 500 000 долларов для каждого.
В случае признания их виновными они могут получить до 60 лет лишения свободы и выплатить до 25 000 долл. США в виде реституции.
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