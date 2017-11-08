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В России вскрыли послание из прошлого


В России вскрыли послание из прошлого
Фото: AmericaRU.com
В честь столетия русской революции были раскопаны временные капсулы, которые были захоронены 50 лет назад по всему Советскому Союзу.

Октябрьская революция 1917 года ознаменовала свержение российской монархии и Российской Империи, положив начало существования Советского Союза. Молодые люди 1967 года оставили своим сверстникам из 2017 года послания, отмечая достижения советской власти и предвкушая захватывающие события в области освоения космоса и науки.

Но они вряд ли могли себе представить, что 50 лет спустя полеты на Марс все еще являются далекой реальностью, и что Советский Союз рухнул задолго до того, как эти письма увидели свет.

В Новосибирске одна капсула содержала восторженное письмо, написанное молодыми людьми, которые считали, что россияне будут доминировать в космических путешествиях к 2017 году.
«Дорогие потомки, вы отмечаете необычный день - столетие советской власти, - говорится в письме. - Мы сердечно поздравляем вас с великим и славным юбилеем. Мы знаем, что наше время интересное, но ваше еще интереснее. Мы полагаем, что вы отлично обустроили нашу голубую планету Земля, исследовали Луну и высадились на Марсе. Вы продолжили исследование космоса ... и ваши корабли бороздят галактику».

В северном городе Мурманск молодежь также оказалась амбициозной в своих ожиданиях относительно того, как будет развиваться российская космическая наука.

«Мы сделали первый шаг в космос, и вы, вероятно, будете летать на другие планеты, - говорится в одном письме. - Вы откроете много новых тайн природы, которые пока неизвестны нам, укротите ядерную энергию, измените климат и разобьете сады за полярным кругом».
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