В Германии могут признать третий пол

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Вопрос был поднят, после того как у некой немецкой гражданки после хромосомного теста было определенно, что она не относится ни к мужчинам ни к женщинам. Активисты назвали это событие «маленькой революцией».
Конституционный суд в городе Карлсруэ дал правительству до конца 2018 года принять закон, определяющий категорию, отличную от мужчины или женщины. По его словам, нынешние положения о гражданском статусе являются дискриминационными по отношению к интерсексуалам. Категорию можно назвать «интер» или «иной».
Представитель правительства Германии заявил, что правительство будет соблюдать это решение.
Группа активистов «Third Option», которая проводила кампанию за официальное признание, написала в Twitter, что новость «ошеломляет и заставляет терять дар речи».
Интерсексулы рождаются со смесью мужских и женских половых признаков. ООН заявляет, что количество таких людей достигает 1,7% населения мира.
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