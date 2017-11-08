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В Германии могут признать третий пол


В Германии могут признать третий пол
Фото: AmericaRU.com
Высший суд Германии постановил, что должна быть возможность зарегистрировать третий пол в графе о половой принадлежности, например в свидетельстве о рождении. Это сделало бы Германию первой европейской страной, которая предложила интерсексуальным людям выбор половой идентификации.

Вопрос был поднят, после того как у некой немецкой гражданки после хромосомного теста было определенно, что она не относится ни к мужчинам ни к женщинам. Активисты назвали это событие «маленькой революцией».

Конституционный суд в городе Карлсруэ дал правительству до конца 2018 года принять закон, определяющий категорию, отличную от мужчины или женщины. По его словам, нынешние положения о гражданском статусе являются дискриминационными по отношению к интерсексуалам. Категорию можно назвать «интер» или «иной».

Представитель правительства Германии заявил, что правительство будет соблюдать это решение.

Группа активистов «Third Option», которая проводила кампанию за официальное признание, написала в Twitter, что новость «ошеломляет и заставляет терять дар речи».

Интерсексулы рождаются со смесью мужских и женских половых признаков. ООН заявляет, что количество таких людей достигает 1,7% населения мира.
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