Овец из Англии научили узнавать Обаму

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Во время эксперимента овца, признавшая Обаму, получала вкусную еду. Ученые, в свою очередь, были вознаграждены результатами изучения функций овечьего мозга.
Теперь исследователи Кембриджского университета могут уверенно сказать, что овцы способны распознавать лица так же, как обезьяны или люди. Результаты были опубликованы во вторник в журнале «Royal Society Open Science». Кембриджская стая, восемь самок горных овец валлийской породы, успешно изучила лица четырех знаменитостей: Обама, британский диктор Фиона Брюс (Fiona Bruce), актеры Эмма Уотсон (Emma Watson) и Джейк Гилленхаал (Jake Gyllenhaal).
«Овцы способны к сложному принятию решений», - говорит автор исследования Дженни Мортон (Jenny Morton), нейробиолог из Кембриджского университета. Семь лет назад она купила этих овец прямо с грузовика, который направлялся на бойню. Мортон, изучающая болезнь Хантингтона, использует овец, чтобы помочь людям, потому, что «у овцы мозг анатомически схож с человеческим».
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