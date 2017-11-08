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Умер астронавт Ричард Гордон


Умер астронавт Ричард Гордон
Фото: AmericaRU.com
Бывший астронавт НАСА Ричард Гордон (Richard Gordon), пилот командного модуля «Аполлон-12», умер в возрасте 88 лет в понедельник.

Гордон, чья смерть была объявлена НАСА во вторник, был одним из двадцати человек, которые участвовали в программе по полетам на Луну в 1969 году. Гордон также планировал принять участие в проекте «Аполлон-18», однако полет был отменен в связи с сокращением бюджета.

Несмотря на то, что у Гордона так и не выдалось возможности пройтись по Луне, астронавт провел в общей сложности 315 часов в космосе. Он пилотировал «Джемини-11» в 1966 году, выполнив на нем два выхода в открытый космос.

«НАСА и страна лишилась еще одного нашего первого космического первооткрывателя, - сказал исполняющий обязанности администратора НАСА Роберт Лайтфут (Robert Lightfoot) в своем заявлении. – Мы выражаем наши соболезнования семье и близким астронавта, героя среди астронавтов НАСА».

Пилотируя «Аполлон-12», Гордон находился в командном модуле на орбите Луны, фотографируя лунный ландшафт для дальнейших поисков подходящих мест для посадки. В интервью 1999 года Гордон признался, что во время полета вокруг Луны он и его соратники-космонавты по-настоящему увидели Землю.

«С расстояния в 240 000 миль она прекрасна... маленькая голубая планета, находящаяся в темноте, в такой темноте, которую вы вряд ли где-то увидите», - сказал он.

Ричард Гордон-младший родился в Сиэтле 5 октября 1929 года. Он получил диплом бакалавра по химии в Вашингтонском университете в 1951 году и был пилотом-испытателем и летным инструктором, прежде чем приступить к работе в НАСА в 1963 году.
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