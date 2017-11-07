Алек Болдуин утверждает, что жена Трампа любит его воплощение больше, чем мужа

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«Кто-то сказал мне, у кого есть или были друзья в Белом доме, что Мелания Трамп (Melania Trump) любит шоу «Saturday Night Live», и любит мое воплощение в образе Трампа» , - сказал Болдуин в интервью на радио WNYC .
Болдуин на этом не остановился, заявив, что первая леди сказала тому информатору: «Вот таким я хотела бы его видеть в жизни». Болдуин добавил, что «Трамп в ужасе и вне себя, что его жена действительно так думает».
Так как Болдуин не назвал источник, Белый дом отвергнул его заявление:
«Это неправда, потому что господин Болдуин не назвал реальных имен, чтобы подтвердить свое причудливое заявление», - сообщила для «Newsweek» Стефани Гришам (Stephanie Grisham) из офиса по связям женщин Белого дома.
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