Алек Болдуин утверждает, что жена Трампа любит его воплощение больше, чем мужа

7 ноября 2017 года, 20:27

Фото: AmericaRU.com

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Актер Алек Болдуин (Alec Baldwin) заявил, что у него появился большой поклонник в Белом доме. В то время как президент Дональд Трамп люто ненавидит пародию на себя в исполнении Болдуина в программе «Saturday Night Live», у первой леди может быть другая позиция.«Кто-то сказал мне, у кого есть или были друзья в Белом доме, что Мелания Трамп (Melania Trump) любит шоу «Saturday Night Live», и любит мое воплощение в образе Трампа» , - сказал Болдуин в интервью на радио WNYC .Болдуин на этом не остановился, заявив, что первая леди сказала тому информатору: «Вот таким я хотела бы его видеть в жизни». Болдуин добавил, что «Трамп в ужасе и вне себя, что его жена действительно так думает».Так как Болдуин не назвал источник, Белый дом отвергнул его заявление:«Это неправда, потому что господин Болдуин не назвал реальных имен, чтобы подтвердить свое причудливое заявление», - сообщила для «Newsweek» Стефани Гришам (Stephanie Grisham) из офиса по связям женщин Белого дома.