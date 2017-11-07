Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:28 pm | Чикаго 12:28 pm | Сан-Франциско 10:28 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыЗа отказ выйти замуж житель Пенсильвании свернул своей избраннице шею
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

За отказ выйти замуж житель Пенсильвании свернул своей избраннице шею


За отказ выйти замуж житель Пенсильвании свернул своей избраннице шею
Фото: AmericaRU.com
Житель Пенсильвании обвиняется в том, что свернул шею девушке за отказ выйти за него замуж. 34-летний Кристофер Такер (Christopher Tucker) виновен в жестоком убийстве 19-летней Тары Серино (Tara Serino).

По словам полиции, Такер попросил Серино встретиться с ним в своем родном Беркс-Кантри в конце октября. Когда он поднял вопрос о браке, она отказалась и сообщила, что имеет отношения с другим. Такер заявил, что она порекомендовала ее «просто убить». При удушении преступник сломал девушке позвонки, выдавил глаза, а после зарубил топором, чтобы точно убедиться, что она мертва. Труп он завернул в коврик и подался в бега в Иллинойс, где и был задержан. Отец девушки сообщил об ее пропаже, так как она сказала, с кем встречается, и обещала позже позвонить и сказать, что все в порядке.

Полиция отвезла Такера в больницу для психической экспертизы. Во время допроса преступник сознался в убийстве Серино, сообщив, где спрятал труп.

К обвинению в убийстве Такеру добавляются отягчающие обстоятельства. По словам полиции, преступник также использовал 25-килограммовый блин от штанги.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118999
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus