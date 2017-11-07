За отказ выйти замуж житель Пенсильвании свернул своей избраннице шею

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По словам полиции, Такер попросил Серино встретиться с ним в своем родном Беркс-Кантри в конце октября. Когда он поднял вопрос о браке, она отказалась и сообщила, что имеет отношения с другим. Такер заявил, что она порекомендовала ее «просто убить». При удушении преступник сломал девушке позвонки, выдавил глаза, а после зарубил топором, чтобы точно убедиться, что она мертва. Труп он завернул в коврик и подался в бега в Иллинойс, где и был задержан. Отец девушки сообщил об ее пропаже, так как она сказала, с кем встречается, и обещала позже позвонить и сказать, что все в порядке.
Полиция отвезла Такера в больницу для психической экспертизы. Во время допроса преступник сознался в убийстве Серино, сообщив, где спрятал труп.
К обвинению в убийстве Такеру добавляются отягчающие обстоятельства. По словам полиции, преступник также использовал 25-килограммовый блин от штанги.
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