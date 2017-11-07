Сирия присоединяется к Парижской конференции, в то время как США теперь в одиночестве

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Объявление было сделано на 23 конференции в Бонне, Германия. Это самая большая и значимая конференция в мире, первое заседание которой состоялась в 2015 году. Тогда ежегодная конференция проходила в Париже. Соглашение по сокращению выбросов углекислого газа, считается историческим, особенно учитывая присоединение тогда США – одна из самых крупных стран по углеродным выбросам.
В 2015 году от соглашения отказались раздираемая войной Сирия и Никарагуа, которые были не согласны со строгими требованиями.
В июне президент Дональд Трамп, который игнорирует предупреждения ученых об изменении климата, объявил о намерении выйти из пакта, мотивируя это тем, что развивающиеся страны получили в соглашении много преимуществ, а США не получили ни одного.
В сентябре к соглашению пообещала присоединиться Никарагуа, в связи с последними катаклизмами в Атлантике.
Напомним, что Сирия пережила в 2006 году самую страшную засуху за последние 900 лет. Полтора миллиона сирийцев были вынуждены перебраться из сельской местности в города. Миграция способствовала гражданским беспорядкам, а в дальнейшем войне. Некоторые эксперты назвали гражданский конфликт в стране «климатической войной».
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