Сирия присоединяется к Парижской конференции, в то время как США теперь в одиночестве

7 ноября 2017 года, 18:14

Фото: AmericaRU.com

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Во вторник Сирия отвлеклась от опустошительной шестилетней гражданской войны, чтобы объявить о планах присоединится к Парижской климатической конференции. Теперь Соединенные Штаты стали единственной страной, которая отказалась от соглашения по сокращению выбросов.Объявление было сделано на 23 конференции в Бонне, Германия. Это самая большая и значимая конференция в мире, первое заседание которой состоялась в 2015 году. Тогда ежегодная конференция проходила в Париже. Соглашение по сокращению выбросов углекислого газа, считается историческим, особенно учитывая присоединение тогда США – одна из самых крупных стран по углеродным выбросам.В 2015 году от соглашения отказались раздираемая войной Сирия и Никарагуа, которые были не согласны со строгими требованиями.В июне президент Дональд Трамп, который игнорирует предупреждения ученых об изменении климата, объявил о намерении выйти из пакта, мотивируя это тем, что развивающиеся страны получили в соглашении много преимуществ, а США не получили ни одного.В сентябре к соглашению пообещала присоединиться Никарагуа, в связи с последними катаклизмами в Атлантике.Напомним, что Сирия пережила в 2006 году самую страшную засуху за последние 900 лет. Полтора миллиона сирийцев были вынуждены перебраться из сельской местности в города. Миграция способствовала гражданским беспорядкам, а в дальнейшем войне. Некоторые эксперты назвали гражданский конфликт в стране «климатической войной».