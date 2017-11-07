Принц Саудовской Аравии заявил, что Иран замешан в военных действиях против королевства

Фото: AmericaRU.com
В связи с ракетной атакой по аэропорту Эр-Рияда, которая произошла в минувшие выходные, бин Салман возложил вину на правительство Ирана, сказав, что Тегеран «снабжал боевиков-хуситов ракетами». При встрече с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном (Boris Johnson) принц сообщил, что действия Ирана он рассматривает «как военные действия против Королевства».
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана отреагировал на обвинения Саудовской Аравии, назвав их: «ложными, безответственными и провокационными», сообщило в понедельник иранское информационного агентство «Тасним».
Бин Салман обвиняет Иран не только в помощи йеменским боевикам, но и в спонсировании ливанской «Хезбаллы», шиитской боевой и политической группировки.
Также Саудовская Аравия считает, что «Хезболла» замешана в поставке ракет в Йемен. Саудовские военные смогли перехватить ракету, прежде чем она ударила по аэропорту.
«Это была иранская ракета, запущенная «Хезбаллой» с территории, оккупированной хуситами в Йемене», - сказал ранее в понедельник для CNN министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубайр (Adel Al-Jubair).
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Сирия присоединяется к Парижской конференции, в то время как США теперь в одиночестве →
- Дональд Трамп хочет вооружить Японию ядерным оружием →
- Во время эпидемии Эболы украли 3 миллиона долларов, выделенных для лечения людей →
- В немецком городе едва не объявили эвакуацию из-за кабачка →
- Авиация США атаковала ИГИЛ в Сомали →
- Последний бастион ИГИЛ в Сирии и Ираке пал →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118995
http://www.americaru.com/news/118995