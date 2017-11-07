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Главная страница → Раздел: В миреПринц Саудовской Аравии заявил, что Иран замешан в военных действиях против королевства
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Принц Саудовской Аравии заявил, что Иран замешан в военных действиях против королевства


Принц Саудовской Аравии заявил, что Иран замешан в военных действиях против королевства
Фото: AmericaRU.com
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz) заявил, что поставка ракет йеменским повстанцам является «прямой военной агрессией со стороны иранского режима».

В связи с ракетной атакой по аэропорту Эр-Рияда, которая произошла в минувшие выходные, бин Салман возложил вину на правительство Ирана, сказав, что Тегеран «снабжал боевиков-хуситов ракетами». При встрече с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном (Boris Johnson) принц сообщил, что действия Ирана он рассматривает «как военные действия против Королевства».

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана отреагировал на обвинения Саудовской Аравии, назвав их: «ложными, безответственными и провокационными», сообщило в понедельник иранское информационного агентство «Тасним».
Бин Салман обвиняет Иран не только в помощи йеменским боевикам, но и в спонсировании ливанской «Хезбаллы», шиитской боевой и политической группировки.

Также Саудовская Аравия считает, что «Хезболла» замешана в поставке ракет в Йемен. Саудовские военные смогли перехватить ракету, прежде чем она ударила по аэропорту.

«Это была иранская ракета, запущенная «Хезбаллой» с территории, оккупированной хуситами в Йемене», - сказал ранее в понедельник для CNN министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубайр (Adel Al-Jubair).
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