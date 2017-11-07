Редкий и дорогой гриб теперь произрастает в Великобритании

7 ноября 2017 года, 16:08

Фото: AmericaRU.com

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Черный трюфель Перигор является одним из самых дорогих съедобных ингредиентов в мире. Его завышенная цена зачастую связано с тем, что это очень редкий гриб, который водится в определенной местности. Изменение климата угрожает его уникальной средиземноморской среде обитания. Однако вместо того, чтобы просто исчезнуть, черные трюфели решили поменять прописку, и переселись в Уэльс.Исследователи из Кембриджского университета совместно с «Mycorrhizal Systems Ltd.» подтвердили это событие. Впервые в Великобритании зафиксирована повышенная урожайность трюфеля Перигор. Это самая северная точка, на которой теперь можно найти подобный вид.Конечно, подобное уникальное явление не могло случиться без помощи человека. «Mycorrhizal Systems Ltd.» инициировала новую программу в южном Уэльсе при поддержке местных фермеров. Результаты были опубликованы в журнале «Climate Research».Чтобы собрать первый урожай в 2017 году понадобилось девять лет. Ученые из Кембриджа использовали корни средиземноморского дуба, чтобы взрастить первые споры трюфелей на территории Великобритании. Профессор Пол Томас (Paul Thomas) из «Mycorrhizal Systems Ltd.», сказал, что первые плантации были посвящены исследованию системе выживания этого гриба. Никто не ожидали, что удастся начать успешно культивировать трюфель в Великобритании.