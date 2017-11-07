Около Белого дома арестован подозрительный человек

7 ноября 2017 года, 15:29

Фото: AmericaRU.com

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Подозреваемый, который приезжал в Вашингтон, чтобы «убить всю белую полицию» в Белом доме, был задержан в понедельник.Майкл Арега (Michael Arega) из Далласа был перехвачен на северной стороне проспекта Пенсильвании, недалеко от площади Лафайет. Его арестовали и отвезли в полицейский участок, где он дожидается предъявления обвинений, сообщает Секретная Служба США. Однако Служба не предоставила информацию, был ли подозреваемый вооружен.Напомним, что президента США в Белом доме не было, так как в данный момент он находится в туре по Азии.О намерении Ареги стало известно по его посту на странице в Facebook, где он написал, что собирается убить всех белых полицейских в Белом доме, сообщает пресс-секретарь окружной полиции Монтгомери Рик Гудэйл (Rick Goodale). По его странице стало ясно, что мужчине 37 лет.Когда подозреваемый, подходящий под описание, подошел к Белому дому, его уже ожидали сотрудники полиции вооруженные винтовками.