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Главная страница → Раздел: События/СкандалыОколо Белого дома арестован подозрительный человек
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Около Белого дома арестован подозрительный человек


Около Белого дома арестован подозрительный человек
Фото: AmericaRU.com
Подозреваемый, который приезжал в Вашингтон, чтобы «убить всю белую полицию» в Белом доме, был задержан в понедельник.

Майкл Арега (Michael Arega) из Далласа был перехвачен на северной стороне проспекта Пенсильвании, недалеко от площади Лафайет. Его арестовали и отвезли в полицейский участок, где он дожидается предъявления обвинений, сообщает Секретная Служба США. Однако Служба не предоставила информацию, был ли подозреваемый вооружен.

Напомним, что президента США в Белом доме не было, так как в данный момент он находится в туре по Азии.

О намерении Ареги стало известно по его посту на странице в Facebook, где он написал, что собирается убить всех белых полицейских в Белом доме, сообщает пресс-секретарь окружной полиции Монтгомери Рик Гудэйл (Rick Goodale). По его странице стало ясно, что мужчине 37 лет.

Когда подозреваемый, подходящий под описание, подошел к Белому дому, его уже ожидали сотрудники полиции вооруженные винтовками.

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