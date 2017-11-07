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Новый телескоп позволил астрономам найти одну из самых старых галактик во Вселенной


Новый телескоп позволил астрономам найти одну из самых старых галактик во Вселенной
Фото: AmericaRU.com
Астрономы, использующие Большой миллиметровый телескоп в Мексике, обнаружили галактику возрастом 12,8 миллиардов лет. Это означает, что она была одной из первых, сформировавшихся после Большого взрыва.

Аастрономы из университета Массачусетса (UMass) имени Амхерста и Мексиканского института национального астрофізики Óptica y Electrónica объявили, что они использовали новый телескоп для получения данных о галактике, расположенной от нас в 12,8 миллиардах световых лет.

«Большой взрыв произошел 13,7 миллиарда лет назад, и теперь мы видим эту галактику, которая формировалась в течение первого миллиарда лет», - сказал Мин Юн (Min Yun), астрофизик UMass.

Команда заметила отдаленный объект с помощью Большого миллиметрового телескопа (LMT), расположенного на вершине Сьерра-Негра, 15 000-футового потухшего вулкана в Мексике. Телескоп заработает в полную мощность этой зимой, и тогда он станет самым чувствительным инструментом такого рода в мире.
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