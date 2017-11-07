МТИ разрабатывает революционный дизайн для жизни на Марсе

7 ноября 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Марс может быть одной из самых негостеприимных планет для людей, но инженеры хотят решить проблему проживания на Красной планете. Команда из Массачусетского технологического института разрабатывает революционный дизайн, который сделает пребывание людей на Марсе достаточно комфортным.В рамках конкурса архитектурного дизайна Mars City Design 2017 года представленный дизайн команды МТИ показывают, что жизнь на Марсе может включать в себя многое из того, что мы любим в жизни на Земле. Девять специалистов технологического вуза получила главный приз за концепцию «Redwood Forest».Видение команды Массачусетского технологического института представляет будущие марсианские колонии под куполом, который может поддерживать жизнь до 50 человек. Купола могут быть связаны подземными туннелями и объединяться в общину по 10 тысяч человек. Каждый купол может собирать энергию солнца и использовать ее для обработки и транспортировки воды по всему комплексу.Вода также заполняет мягкие клетки внутри купола, обеспечивая защиту от излучения, помогает управлять тепловыми нагрузками и обеспечивает гидропонные фермы для выращивания рыбы и зелени. Также вода будет использоваться для выработки кислорода и для зарядки водородных топливных элементов, которые необходимы для питания транспортных средств и резервного питания на случай пыльных бурь.