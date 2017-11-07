Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:57 am | Чикаго 4:57 am | Сан-Франциско 2:57 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаПо всей Америке рухнул интернет
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

По всей Америке рухнул интернет


По всей Америке рухнул интернет
Фото: AmericaRU.com
Домашние сети по всем Соединенным Штатам обрушились, поскольку возникли проблемы у провайдера Comcast и некоторых других.

В понедельник днем у пользователей интернета по всей стране пропала сеть на довольно продолжительное время. Сайт DownDetector, который собирает отчеты об отключении обслуживания интернета, выявил показывает серьезные проблемы у ряда провайдеров по всей Америке. В частности, крупный поставщик услуг связи Comcast подтвердил сбои в работе – в официальном твиттере компании опубликовано заявление, что специалисты пытаются восстановить работу.

Только у Comcast 8 000 пользователей подали отчеты в течение 15 минут. Другие провайдеры также работали с трудностями. Причина сбоя пока не выявлена.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118985
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus