По всей Америке рухнул интернет

7 ноября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Домашние сети по всем Соединенным Штатам обрушились, поскольку возникли проблемы у провайдера Comcast и некоторых других.В понедельник днем у пользователей интернета по всей стране пропала сеть на довольно продолжительное время. Сайт DownDetector, который собирает отчеты об отключении обслуживания интернета, выявил показывает серьезные проблемы у ряда провайдеров по всей Америке. В частности, крупный поставщик услуг связи Comcast подтвердил сбои в работе – в официальном твиттере компании опубликовано заявление, что специалисты пытаются восстановить работу.Только у Comcast 8 000 пользователей подали отчеты в течение 15 минут. Другие провайдеры также работали с трудностями. Причина сбоя пока не выявлена.