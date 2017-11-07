По всей Америке рухнул интернет

Фото: AmericaRU.com
В понедельник днем у пользователей интернета по всей стране пропала сеть на довольно продолжительное время. Сайт DownDetector, который собирает отчеты об отключении обслуживания интернета, выявил показывает серьезные проблемы у ряда провайдеров по всей Америке. В частности, крупный поставщик услуг связи Comcast подтвердил сбои в работе – в официальном твиттере компании опубликовано заявление, что специалисты пытаются восстановить работу.
Только у Comcast 8 000 пользователей подали отчеты в течение 15 минут. Другие провайдеры также работали с трудностями. Причина сбоя пока не выявлена.
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