Харви Вайнштайн нанял частных детективов и бывших шпионов для дискредитации обвинителей и журналистов

Фото: AmericaRU.com
Журналист Ронан Фарроу опубликовал в The New Yorker статью под названием «Армия шпионов Харви Вайнштайна», в которой он подробно описывает, что кинопрдюсер нанял детективов и адвокатов, которые в последние недели любыми способами пытались подавить серию обвинений в адрес Вайнштайна, включая дискредитацию его жертв.
До этого Вайнштайн годами использовал агрессивных юристов, соглашения о конфиденциальности, подкуп, тактику запугивания и издевательств, чтобы «замять» свои грязные отношения с женщинами. Стало известно, что он также использовал две детективные компании «Kroll» и «Black Cube», при этом вторая – это «группа ветеранов из израильских элитных разведывательных подразделений», включая бывших офицеров Моссада и других израильских спецслужб.
Согласно рассказу Фарроу, Вайнштейн начал работать с фирмами осенью 2016 года, чтобы заставить замолчать или напугать своих обвинителей и журналистов, которые годами пытались вывести его на чистую воду.
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