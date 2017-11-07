Харви Вайнштайн нанял частных детективов и бывших шпионов для дискредитации обвинителей и журналистов

7 ноября 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118983

Кинопродюсер Харви Вайнштайн (Harvey Weinstein), обвиненный десятками женщин в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, нанял частных детективов, среди которых есть бывшие шпионы, чтобы дискредитировать своих обвинителей и репортеров, которые инициировали скандал.Журналист Ронан Фарроу опубликовал в The New Yorker статью под названием «Армия шпионов Харви Вайнштайна», в которой он подробно описывает, что кинопрдюсер нанял детективов и адвокатов, которые в последние недели любыми способами пытались подавить серию обвинений в адрес Вайнштайна, включая дискредитацию его жертв.До этого Вайнштайн годами использовал агрессивных юристов, соглашения о конфиденциальности, подкуп, тактику запугивания и издевательств, чтобы «замять» свои грязные отношения с женщинами. Стало известно, что он также использовал две детективные компании «Kroll» и «Black Cube», при этом вторая – это «группа ветеранов из израильских элитных разведывательных подразделений», включая бывших офицеров Моссада и других израильских спецслужб.Согласно рассказу Фарроу, Вайнштейн начал работать с фирмами осенью 2016 года, чтобы заставить замолчать или напугать своих обвинителей и журналистов, которые годами пытались вывести его на чистую воду.