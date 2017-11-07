Девять торнадо поразили Средний Запад, двое погибли в затопленном доме

Фото: AmericaRU.com
Национальная метеорологическая служба сообщила в понедельник, что по крайней мере девять торнадо прошли по районам в Огайо и Индиане. Бури сорвали крыши с заводов, разрушили дома и создали наводнение, которое забрало две жизни.
Шесть торнадо поразили северную и западную часть Огайо в воскресенье, в том числе два - в округе Мерсер, где шесть человек пострадали в ресторане.
Один из этих торнадо начался в восточной части Индианы, прежде чем пересечь Огайо.
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