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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДевять торнадо поразили Средний Запад, двое погибли в затопленном доме
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Девять торнадо поразили Средний Запад, двое погибли в затопленном доме


Девять торнадо поразили Средний Запад, двое погибли в затопленном доме
Фото: AmericaRU.com
Сразу девять торнадо поразили районы Среднего Запада. Жертвами стихии стали 2 человека – они погибли в затопленном доме.

Национальная метеорологическая служба сообщила в понедельник, что по крайней мере девять торнадо прошли по районам в Огайо и Индиане. Бури сорвали крыши с заводов, разрушили дома и создали наводнение, которое забрало две жизни.

Шесть торнадо поразили северную и западную часть Огайо в воскресенье, в том числе два - в округе Мерсер, где шесть человек пострадали в ресторане.

Один из этих торнадо начался в восточной части Индианы, прежде чем пересечь Огайо.
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