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Откуда чувство лени от бессонницы?


Откуда чувство лени от бессонницы?
Фото: AmericaRU.com
Бессонные ночи делают некоторые клетки мозга «ленивыми», поэтому у нас появляется такое чувство, говорят ученые из Калифорнийского университета.

Когда люди не получают достаточного сна, некоторые клетки мозга буквально замедляются. Исследование, которое непосредственно регистрировало нейроны в мозге 12 добровольцев, показало, что лишение сна вызывает всплески электрической активности, которая затрагивает клетки мезга, связанные с общением и в целом с обработкой внешней информа2ции. Это делает клетки медленнее и слабее, говорит команда нейробиологов из Калифорнийского университета.

Находка может помочь объяснить, почему недостаток сна нарушает ряд умственных функций, говорит профессор Ицхак Фрид (Itzhak Fried). «Клетки «отвечают» дольше и реже, реакции словно размазаны на более длительный период времени», - говорит Фрид.
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