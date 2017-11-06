Ученые выяснили, что млекопитающие буквально вышли из тьмы

6 ноября 2017 года, 19:56

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Первые млекопитающие появились в эпоху доминирования динозавров. Они были вынуждены придерживаться ночного образа жизни, чтобы оставаться в безопасности. Новые исследования показали, что некоторые млекопитающие стали вести дневной образ жизни только после полного вымирания динозавров.Новые данные, опубликованные в издании «Nature Ecology & Evolution», показывают, что первые дневные млекопитающие появились в период между 52 и 33 миллионами лет назад. Это может означать, что млекопитающие «застревали» в ночном режиме существования во время правления динозавров, что завершилось около 66 миллионов лет назад. Внезапное исчезновение динозавров позволило млекопитающим утвердиться в дневное время. Новое исследование улучшает наше понимание эволюции млекопитающих, но это также означает, что нам необходимы дополнительные данные о смене времени суток для млекопитающих.Окаменелости млекопитающих, относящиеся к этому периоду, мало сохранились. Но даже если у палеонтологов было бы много окаменелостей, все равно по ним трудно определить поведение животного, и уж тем более, было оно активным днем или ночью.Чтобы это выяснить как это могло происходить, в ходе исследования ученые проанализировали активность 2 415 видов современных млекопитающих, представляющие все существующие отряды и 135 из 148 семейств. Для определения времени перехода от ночного к дневному образу жизни, исследователи реконструировали вероятную активность древних млекопитающих, начиная с момента их появления.