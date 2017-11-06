Маккейн повредил сухожилие, но продолжает работать

6 ноября 2017 года, 21:09

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118975

Сенатор Джон Маккейн (John McCain ), который проходит курс терапии рака мозга, получил травму ноги, и теперь вынужден носить специальную обувь, пока не поправится, сообщили его представители в понедельник.«Сенатор Маккейн проходил лечение в Медицинском центре Уолтера Рида в течение выходных из-за небольшого разрыва в его правом ахиллесовом сухожилии, а также из-за других характерных, но не угрожающих жизни побочных эффектов терапии рака», - говорится в письменном заявлении офиса Маккейна.В офисе не указали, какие были другие побочные эффекты от терапии. 81-летний Маккейн «вернулся на работу в Конгресс, и будет носить специальный ботинок до тех пор, пока его поврежденное сухожилие не будет полностью излечено», - это все, что сообщили в офисе.В прошлом году у Маккейна был диагностирована глиобластома, серьезная форма рака мозга. Сенатор объявил в сентябре, что начал проходить курс терапии в районе Вашингтона, продолжая работать в Конгрессе.