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Главная страница → Раздел: ПолитикаМаккейн повредил сухожилие, но продолжает работать
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Маккейн повредил сухожилие, но продолжает работать


Маккейн повредил сухожилие, но продолжает работать
Фото: AmericaRU.com
Сенатор Джон Маккейн (John McCain ), который проходит курс терапии рака мозга, получил травму ноги, и теперь вынужден носить специальную обувь, пока не поправится, сообщили его представители в понедельник.

«Сенатор Маккейн проходил лечение в Медицинском центре Уолтера Рида в течение выходных из-за небольшого разрыва в его правом ахиллесовом сухожилии, а также из-за других характерных, но не угрожающих жизни побочных эффектов терапии рака», - говорится в письменном заявлении офиса Маккейна.

В офисе не указали, какие были другие побочные эффекты от терапии. 81-летний Маккейн «вернулся на работу в Конгресс, и будет носить специальный ботинок до тех пор, пока его поврежденное сухожилие не будет полностью излечено», - это все, что сообщили в офисе.

В прошлом году у Маккейна был диагностирована глиобластома, серьезная форма рака мозга. Сенатор объявил в сентябре, что начал проходить курс терапии в районе Вашингтона, продолжая работать в Конгрессе.
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